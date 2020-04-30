Türkiye'de immün plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta: Herkes evde kalsın
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Türkiye'de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta olan ve yoğun bakımdan normal servise alınan Abidin Aybar (58), "Şu an kritik dönemdeyim ama çok mutluyum. Vatandaşlar da evlerinde kalsınlar, hayatta kalsınlar" dedi.
Kentte 30 Mart'ta rahatsızlanan, 23 yıllık öğretmen Abidin Aybar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Aybar, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Aybar'a, 5 Nisan günü immün plazma nakli yapıldı. Türkiye'de plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Aybar, 15 Nisan'da iyileşme görülmesiyle solunum cihazından ayrıldı. Yapılan son testlerle koronavirüsü yendiği belirlenen Aybar, 27 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılıp normal servise alındı. Sağlık durumu iyiye giden Aybar, iyileşmesinde sağlık çalışanlarının büyük emeği olduğunu söyledi.
'HAYATTA KALIRSAM TEŞEKKÜR BORCUM OLACAK'
Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, 3 çocuk babası Abidin Aybar, "Herkese teşekkür ediyorum. Zaten uzun süreyi yoğun bakımda geçirdim, olayın farkında bile değilim. Eğer hayatta kalırsam büyük bir teşekkür borcum olacak. Sevenlerim ve sevdiklerime gerekli mesajı iletemediğim için üzgünüm. Öğrencilerimi çok seviyorum. Hepsini tek tek öpüyorum" diye konuştu.
'ÇOK MUTLUYUM'
Hastaneye gelme sürecini de anlatan Aybar, "Çevremizdeki birkaç sağlık kuruluşundan geçtikten sonra buraya geldim. Buradan sonra kendimi bıraktım hastanede ve bu noktaya geldim. Şu an çok kritik bir dönemdeyim ama çok mutluyum. Herkese sağlık diliyorum. Vatandaşlar da evlerinde kalsınlar, hayatta kalsınlar" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Büyük panik! Mahalle sokağa döküldü
- 'Küfür' bir aileyi yıktı
- İşte İstanbul'daki silahlı çatışmanın görüntüleri!
- Koronayı yendi hastasına hayat verdi
- İstanbul'da bu sabah! Yüzde 17'lere çıktı
- Kayıp aranıyordu! Bakın nerede bulundu
- Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı! Tam 1500 tane...
- Kawasaki hastalığı nedir?
- 'Beyaz iksir' kilosu 4 bin 500 liradan alıcı buluyor!
- Cenazeye geldiler, 43 kişiye bulaştırdılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan Selçuk son dakika duyurdu! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2020 Mayıs ayı işsizlik ödeneği yattı mı?
- Kawasaki hastalığı nedir? Koronavirüsle kawasaki hastalığının ilişkisi var mı? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
- Dolar son dakika: 30 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı
- pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Altın fiyatları hareketli! 30 Nisan gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar
- Bakan Fahrettin Koca açıkladı! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
- Son dakika: Artvin'de deprem mi oldu? 29 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- Son dakika: Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, nereden alınır?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları bayramdan sonra açılacak mı?
- 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Yeni 10 TL mi geliyor? TCMB'den 10 lira banknotlar ile ilgili açıklama geldi