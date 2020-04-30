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Koronavirüsü yenen doktor bağışladığı plazma ile yoğun bakımdaki polisi kurtardı

'de koronavirüse yakalanan Doktor  başarı bir tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşmutu. Doktor, 19 gündür yoğun bakımda yatan hastası polis memuru 'e bağışladı plazması ile yeniden hayata tutunmasını sağladı. 19 gün gündür yoğun bakımda olan polis memuru plazma tedavisi sonrası yoğun bakımdan çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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KORONAYI YENDİ HASTASINA HAYAT VERDİ

Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde Uzman Doktor olarak çalışan , geçen ay çalışırken korona virüse yakalandı.

Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, immün plazma bağışçısı oldu. Ali Abdülrezzak, kendisiyle kan grubu uyuşan kendi hastası polis memuru için bağışta bulundu. Geçgil'e geçen 15 Nisan'da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

Geçgil'in son yapılan korona virüs testi de negatif çıktı.

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