Sevindiren haber geldi! İlk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları ve Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yendiğini bildirdi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı.
Plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti:
"Hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Hastamızın 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi de negatif çıkmıştı, bundan sonra koronavirüsle ilgili bir problemi kalmadı. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı için, uzun süre entübe olduğu ve ventilatör cihazına bağlı kaldığı için kas güçsüzlüğü nedeniyle hastamıza birkaç gün, belki bir hafta fizik tedavi vereceğiz. Fizik tedavinin ardından taburcu edeceğiz."
"KORONAVİRÜSTEN TÜMÜYLE KURTULDU"
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastayı plazma uygulandıktan sonraki süreçte yakından takip ettiklerini anlatarak, "Şu anda hastamız koronavirüs hastalığından tümüyle kurtulmuş durumda." diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez Kovid-19 hastasına hastanelerinde plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tedaviyle ilgili çok sayıda merkeze de plazma gönderdik. Oralardan da olumlu sonuçlar geldi. Şimdi tüm bu verileri toplayıp, bunları bilimsel olarak değerlendirip, tedavide hangi hastalara uygun, hangi hastalar için plazma tedavisi yerinde olur buna artık odaklanmak gerekiyor. Ülkemizde bu tedavi ve diğer tedavilerin her biri için bu çalışmanın ayrı ayrı yapılma aşamasına geldik. Burada ilk hasta olması önemliydi. İlk plazma verilen hastamızın sonucu önemli, bütün ülke tarafından takip ediliyor. Olumlu bir sonuç aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum."
"PLAZMA ALINDIKTAN SONRA 5 YIL SAKLANABİLİYOR"
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de plazma alma işleminin yaygınlaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Malatya'dan farklı illere plazma gönderdik. Şu anda elimizde her gruptan bir plazma havuzu oluştu. Bizden isteyen, ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Malatya'daki hasta sayımız diğer şehirlere göre belirli sınırdaydı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız da azdı. Plazma tedavisi verilebilecek hasta grubu doktorlarımızın uygun gördüğü seçilmiş hasta grubu. Bundan sonra da gerek Kızılay gerek bu işi yapabilecek merkezler daha çok kullanacak diye tahmin ediyorum. Ama ümidim o ki ülkemizde artık hasta sayımızın sıfıra inmesi ve bunların hiçbirini kullanmaya ihtiyaç olmaması. İyileşmiş hastalarımızın şu dönemde plazma bağışçısı olmalarını istiyorum, öneriyorum çünkü plazma alınınca hemen kullanılması gerekmiyor. Plazma alındıktan sonra uygun koşullarda 5 yıl saklanabiliyor."
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