İstanbul’da uzun namlulu silahlarla apartmana giren kişiler mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir apartman önüne arabayla gelen kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları bezlere sarılı uzun namlulu silahlar ile apartmana girdiler. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesiyle kaçan şahıslar mahalleliyi sokağa döktü.
Olay, Avcılar Nalan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, lüks bir araba ile sokağa giren kimliği belirsiz şahıslar, araba bagajından çıkarttıkları silahlarla birlikte bir apartmana girdiler.
APARTMAN SAKİNLERİ DIŞARI ÇIKTI
Yan binada oturan komşuların durumu görüp, o binada oturan kişileri telefonla aramasıyla apartman sakinleri dışarı çıktı.
POLİSE İHBAR ETTİLER
Apartman içinde şüpheli şahıslar ile vatandaşlar arasında itiş kakış yaşandı. Panik halinde apartmandan kaçan şüpheliler, geldikleri araba ile ortadan kayboldu. Apartman sakinleri ise olayı polis ekiplerine ihbar etti.
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