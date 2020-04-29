29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da rezidansta parti yapan ve yakalanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul’da rezidansta parti yapan ve yakalanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı

Bağcılar ilçesinde bulunan bir rezidansta parti yapan ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2'şer ay ev hapsi cezası verilmişti. 'ın programına da katılan ve kardeşler ile şarkıcı Yusuf G.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
SKANDAL PARTİ! İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifadesi alınan Önder A. "27 Nisan tarihinde arkadaşlarımla iftar yapmak amacıyla kardeşim Enver A. ile birlikte yaşadığım evde toplandık. Normalde 3 kişi olacaktık fakat arkadaşlarım kendi aralarında haberleşerek başka arkadaşlarını da getirdi. İftarın ardından arkadaşım Berkay D. aracılığıyla buluştuğumuzu gösteren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı yapmakta herhangi bir art niyeti yoktu. Polisler kapıya gelince sosyal mesafeye uymamaktan dolayı, konudan bilgimiz oldu. Herhangi bir suç kastımız bulunmamaktadır. Zaten memur arkadaşlarda yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamamışlardır" dedi.

İstanbul’da rezidansta parti yapan ve yakalanan şahısların ifadeleri ortaya çıktı İSTANBUL’DA REZİDANSTA PARTİ YAPAN VE YAKALANAN ŞAHISLARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

"KALABALIK OLACAĞIMIZI TAHMİN ETMİYORDUM"

Enver A.'nın da ifadesinde "Normalde 3 kişi olacaktık, fakat arkadaşlar kendi aralarında haberleşerek başka arkadaşlarına da getirdi. Berkay D. sosyal medyasından bir paylaşım yapmış. Benim bu paylaşımdan haberim yoktu. Bizim toplanmamızdaki amacımız sadece iftar ve sahur yapmaktı. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum" şeklinde beyanda bulundu.

İstanbul'da rezidansta düzenlenen partiye baskın! Kuralları hiçe saydılar, cezayı yediler İSTANBUL'DA REZİDANSTA DÜZENLENEN PARTİYE BASKIN! KURALLARI HİÇE SAYDILAR, CEZAYI YEDİLER

"HERHANGİ BİR SUÇ KASTIMIZ YOK"

Şarkıcı Yusuf G. ise Halil İbrahim B.'nin davetlisi olarak eve gittiğini öne sürerek, "Normalde İbrahim davetliydi ama beni de yanında götürdü. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum. Herhangi bir suç kastımız yoktur, içinde bulunduğum durumdan pişmanım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Kuralları yok sayıp parti yapmışlardı! Cezaları belli oldu KURALLARI YOK SAYIP PARTİ YAPMIŞLARDI! CEZALARI BELLİ OLDU

2'ŞER AY EV HAPSİ CEZASI VERİLMİŞTİ

İfadelerinin alınmasının ardından 10 şüpheli, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy 'na sevk edilmişti. Bakırköy Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 şüpheliye de ayrı ayrı 2'şer ay konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA