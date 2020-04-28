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İstanbul'da rezidansta düzenlenen partiye baskın! Kuralları hiçe saydılar, cezayı yediler

'da salgını sonrası getirilen kuralları hiçe sayarak parti düzenleyen ve bir dönem 'ın mürüdleri olarak bilinen Ataç kardeşler, eğlence düzenlediği 8 kişiyle birlikte eğlence adresinde basılıp gözaltına alındı. Ataç kardeşlerin de arasında olduğu 10 kişi 3 bin 180 şer lira para cezası kesilerek mahkemeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! REZİDANSA BASKIN

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri virüsü tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, dün gece sabaha karşı Bağcılar, , Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan bir sitede bulunan evden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarını alınca adrese baskın düzenledi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık izniyle baskın düzenlenen adreste, hem salgın tedbirlerine uymayan, hem de etrafı rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapıp eğlence partisi düzenledikleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Adreste yapılan incelemede bir uygulaması üzerinden organize olup parti düzenledikleri ve partiyi İnternet üzerinden canlı olarak yayınladıkları belirlenen ses sanatçısı Yusuf Gültekin ile bir dönem cemaatinin müridlerinden olan model ve kardeşi Önder Ataç, Hüsna E, Merve B, .Mustafa Ş, Berkay D, Fatih A, Halil İbrahim B ve Çağatay Ç. gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Adnan Oktar'a ait A9 televizyon kanalında uzun süre yaptıkları programlarla bir dönem gündeme gelen Ataç kardeşlerin arasında bulunduğu 10 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi kapsamında 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulanırken ayrıca "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan işlem yapılıp mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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