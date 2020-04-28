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Kuralları yok sayıp parti yapmışlardı! Cezaları belli oldu

Bağcılar'da bir dairede parti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve  “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2'şer ay ev hapsi cezası verildi.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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KURALLARI YOK SAYIP PARTİ YAPMIŞLARDI!

Olay, dün Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir site içerisindeki dairede meydana geldi. Dairede önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine emniyet ekipleri hareket geçti. Polis, Yusuf G. (36), Ender A. (31), Önder A. (31), Hüsna E. (26), Merve B. (25), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25)'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler savcılığa ifade verdi.

Kuralları yok sayıp parti yapmışlardı! Cezaları belli oldu KURALLARI YOK SAYIP PARTİ YAPMIŞLARDI! CEZALARI BELLİ OLDU

AMACIMIZ İFTAR YAPMAKTI

Şarkıcı Yusuf G. ve Adnan O.'nun programına katılan Ender ile Önder A. kardeşlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi, ifadelerinde özetle amaçlarının iftar ve sahur yapmak olduğunu, bu kadar kalabalık olmayı beklemediklerini ve suç kasıtlarının olmadığını iddia etti.

2 AY EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

İfadelerinin ardından Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sevk edilen 10 şüpheli, hakim karşısına çıktı. Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 şüpheliye ayrı ayrı 2'şer ay konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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