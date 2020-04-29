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Antalya’da tamir için sanayiye getirilen kamyonette ceset bulundu

Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan 53 yaşındaki dün saat 21.30 sıralarında ölü olarak bulundu. yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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POLİS BÖYLE ÇIKARDI! CESET BULUNDU

Manavgat Sanayi Sitesi'nde tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette kalan , dün saat 21.30 sıralarında mahalle bekçileri tarafından hareketsiz bulundu.

Antalya’da tamir için sanayiye getirilen kamyonette ceset bulundu ANTALYA’DA TAMİR İÇİN SANAYİYE GETİRİLEN KAMYONETTE CESET BULUNDU

KAPISI AÇILMADI

İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, sağında ve solunda tamir için bekleyen otomobiller nedeniyle kamyonetin kapısını açamadı.

POLİS İTEREK YOLA ÇIKARDI

Polis, bunun üzerine kamyoneti iterek yola çıkardı. Orhan Barut'un cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORDU

Manavgat'a 8 sene önce gelen Orhan Barut'un, Manavgat Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette kaldığı belirtildi.

"NEŞELİ VE İYİ"

Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Orhan Barut'u en son saat 19.00 sıralarında gören arkadaşları gayet neşeli ve iyi olduğunu söyledi.

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