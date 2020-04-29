Antalya’da tamir için sanayiye getirilen kamyonette ceset bulundu
Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette yaşayan 53 yaşındaki Orhan Barut dün saat 21.30 sıralarında ölü olarak bulundu. Polis yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.
Manavgat Sanayi Sitesi'nde tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonette kalan Orhan Barut, dün saat 21.30 sıralarında mahalle bekçileri tarafından hareketsiz bulundu.
KAPISI AÇILMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, sağında ve solunda tamir için bekleyen otomobiller nedeniyle kamyonetin kapısını açamadı.
POLİS İTEREK YOLA ÇIKARDI
Polis, bunun üzerine kamyoneti iterek yola çıkardı. Orhan Barut'un cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
YEVMİYE İLE ÇALIŞIYORDU
Manavgat'a 8 sene önce gelen Orhan Barut'un, Manavgat Yat Çekek Yeri'ndeki tersanelerde gündelik yevmiyeyle çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da tamir için bekleyen kamyonette kaldığı belirtildi.
"NEŞELİ VE İYİ"
Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Orhan Barut'u en son saat 19.00 sıralarında gören arkadaşları gayet neşeli ve iyi olduğunu söyledi.
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