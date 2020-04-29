ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 59 bini geçti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 59 bini geçti. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 59 bin 266'ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 35 bin 765'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.
TEST SAYISI 5 MİLYON
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yetkililerin yakında günde beş milyon koronavirüs testi yapabileceğine inandığını söyledi. Dün ülkede bugüne kadar en az 5 milyon 400 bin kişinin test edildiğini belirtmişti.
VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI
Trump, ülkedeki onaylanmış vaka sayısının, ABD'nin dünyadaki herhangi bir ulustan çok daha fazla insanı test etmesi nedeniyle bir milyonunu aştığına dikkat çekti.
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