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ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 59 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan salgının merkez üssü olan ’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin 59 bini geçti. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
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'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan salgını nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin 59 bin 266'ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 35 bin 765'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TEST SAYISI 5 MİLYON

ABD Başkanı yaptığı açıklamada, yetkililerin yakında günde beş milyon koronavirüs testi yapabileceğine inandığını söyledi. Dün ülkede bugüne kadar en az 5 milyon 400 bin kişinin test edildiğini belirtmişti.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Trump, ülkedeki onaylanmış vaka sayısının, ABD'nin dünyadaki herhangi bir ulustan çok daha fazla insanı test etmesi nedeniyle bir milyonunu aştığına dikkat çekti.

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