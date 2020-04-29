ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 59 bini geçti

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 59 bin 266'ya yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 35 bin 765'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 142 bin 238 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

TEST SAYISI 5 MİLYON

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yetkililerin yakında günde beş milyon koronavirüs testi yapabileceğine inandığını söyledi. Dün ülkede bugüne kadar en az 5 milyon 400 bin kişinin test edildiğini belirtmişti.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Trump, ülkedeki onaylanmış vaka sayısının, ABD'nin dünyadaki herhangi bir ulustan çok daha fazla insanı test etmesi nedeniyle bir milyonunu aştığına dikkat çekti.