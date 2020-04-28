Virüsün yıkıp geçtiği ABD bunu konuşuyor: Tanrı'nın işi ilan et
Corona virüsün adeta yıkıp geçtiği ABD'de, Cumhuriyetçi Oklahoma Valisi Kevin Stitt, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı. Petroldeki düşüşü gerekçe gösteren Vali Stitt mektubunda, "Koronavirüsü Tanrı'nın işi olarak ilan et" ifadelerine yer verdi.
ABD'de Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Trump'a bir mektup yazarak Kovid-19'u "Mücbir sebep ya da Tanrı'nın işi" olarak ilan etmesini istedi. Petrol ve doğalgaza talep çok azaldığı için eyalette depo sorunu yaşanıyor. Vali de bu mektupla üretimi gönüllü olarak durduracak petrolcülerin haklarının korunmasını talep ediyor.
"TANRI'NIN İŞİ" İLAN ET
Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) merkezi ABD'de vaka ve hayatını kaybeden kişi sayısı artmaya devam ederken, ülkede ekonomik görünüm de hızla bozulmaya devam ediyor. Son olarak salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle petrole talebin daralması ABD'deki bazı eyaletleri daha sert vurdu. Bu eyaletlerden biri olan Oklahoma'da Vali Kevin Stitt, ABD Başkanı Donald Trump'tan ham petrol fiyatlarındaki düşüşü gerekçe göstererek Kovid-19 salgını "Tanrı'nın işi" ilan etmesini istedi. Eyalet valisi Kevin Stitt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ricayı Başkan Trump'a gönderdiği bir mektupla ilettiğini duyurdu.
ÇEVRE TEHDİT ALTINDA
Oklahoma'nın birçok başka eyalet gibi Kovid-19 salgını nedeniyle petrol ve doğal gaz ürünlerine olan talebin neredeyse durma noktasına gelmesi ve ayrıca stoklama kapasitesi tükenmesinden olumsuz etkilendiğini belirten Vali Stitt, aşırı petrol üretiminin hem ekonomiyi hem de çevreyi tehdit altında bıraktığını hatırlattı.
YARDIM İSTEDİ
Vali bu ortamda tamamen petrol ve doğal gaz üreticilerinin sözleşmelerinin iptal edilme korkusu taşımadan üretimi gönüllü olarak azaltma ya da durdurmalarına imkan sağlamak amacıyla Turmp'tan yardım istedi. Vali mektupta bu yardım ricasını "salgını bir mücbir sebep ya da Tanrı'nın işi olarak ilan etmesi" sözleriyle ifade etti.
YÜZLERCE DEZENFEKTAN TELEFONU
Öte yandan ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Başkan Donald Trump'ın geçen hafta koronavirüsün tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmeyi önermesinden sonra, halktan dezenfektanın nasıl enjekte edileceği ya da bunun ağız yoluyla nasıl alınabileceği konusunda yüzlerce telefon aldıklarını açıkladı. Cumhuriyetçi Partili Hogan, CBS Televizyonu'na "İnsanların bunu nasıl ciddiye aldığını anlamak zor" dedi. Vali Hogan ABC televizyon kanalına da Trump'ın günlük basın toplantılarında "aklına geleni söylediğini" ve açıklamalarının bilimsel gerçeklere dayanması gerektiğini belirtti. Dezenfektanlar solunması ya da yutulması halinde ölümcül olabilen maddeler. Deri, göz ve burunla doğrudan temasları da tehlikeli.
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