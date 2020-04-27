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'ABD çöküşte! Trump saçmalıyor' diyen Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan Türkiye'ye önemli mesaj

Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve 'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. , (Covid-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu, ''ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyon. Ölüm sayısı ise 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyon civarında. ABD çöküşte. ’de iyi bir iniş var. Fakat tedbirlere devam edilmeli. Rehavete kesinlikle kapılmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmayın” dedi. Ayrıca Çilingiroğlu, ABD'de krizin iyi yönetilmediğini ve 'ın saçmaladığını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2020 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
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PROF. DR. ÇİLİNGİROĞLU'NDAN TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ MESAJ

Kardiyoloji Uzmanı Dr. , Kaliforniya eyaletinde yer alan şehrinde durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğuna dikkat çekti.

"TRUMP SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR"
Dr. Çilingiroğlu, "ABD Başkanı Donald Trump dezenfektan içilmesi, vücuda enfektan verilmesi, akciğerlerin dezenfektanlarla yıkanması ve ultraviolet ışıklarının verilmesi gibi saçma sapan şeyler öneriyor. Bu nedenle bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri'nde ayaklandılar. Kendisinin artık bu konularda konuşmamasını, bilim insanlarına bırakmasını öneriyorlar" dedi.

"AŞI EYLÜL AYINDA"
'Corona Virüsü salgını ne zaman bitecek? Hayat normale ne zaman dönecek?' sorusuna yanıt veren Dr. Çilingiroğlu, ''Normale dönüş için aşı şart. Aşı sağlık çalışanları için Eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021'in ilkbaharında" dedi.

Çilingiroğlu, "Normal popülasyon zamanına kadar yani 2021'in ilk baharına kadar maske takılmalı. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız" diye konuştu.

"8 MİLYARDAN 5 MİLYON KİŞİ RİSKTE"
Corona Virüsün dünyanın bazı noktalarında henüz görülmediğini söyleyen Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "İstatistiği yok, şöyle söyleyeyim. Eğer 3 milyon kişiden 250 bini yaklaşık ölürse 3 milyardan yaklaşık 2.5 milyonu ölür, 8 milyardan da yaklaşık 5 milyonu riskte. Henüz Afrika ve bazı yerlerde virüs henüz patlamış değil. O nedenle kısacası hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz. Global olarak bu virüs dünyayı pençesi içerisine almış durumda. Global olarak düşünmeliyiz. Yoksa sadece Türkiye olarak sınırlarımızı izole edip yaşamamız mümkün değil bildiğiniz üzere" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Prof. Dr. Çilingiroğlu A Haber'de konuştu: Türkiye ile gurur duyuyorum PROF. DR. ÇİLİNGİROĞLU A HABER'DE KONUŞTU: TÜRKİYE İLE GURUR DUYUYORUM
Habertürk'te skandal yayın! Prof. Dr. Çilingiroğlu Türkiye’yi övdü çileden çıktılar! Didem Arslan Gitmese ben gönderecektim dedi HABERTÜRK'TE SKANDAL YAYIN! PROF. DR. ÇİLİNGİROĞLU TÜRKİYE’Yİ ÖVDÜ ÇİLEDEN ÇIKTILAR! DİDEM ARSLAN "GİTMESE BEN GÖNDERECEKTİM" DEDİ

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