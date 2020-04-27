'ABD çöküşte! Trump saçmalıyor' diyen Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan Türkiye'ye önemli mesaj
Son dönemlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Corona Virüs (Covid-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu, ''ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyon. Ölüm sayısı ise 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyon civarında. ABD çöküşte. Türkiye’de iyi bir iniş var. Fakat tedbirlere devam edilmeli. Rehavete kesinlikle kapılmamalıyız. Tedbirleri elden bırakmayın” dedi. Ayrıca Çilingiroğlu, ABD'de krizin iyi yönetilmediğini ve Donald Trump'ın saçmaladığını söyledi.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego şehrinde durumun vahim olduğunu ve toplam vaka sayısının 1 milyon ölüm sayısının ise 54 bin olduğuna dikkat çekti.
"TRUMP SAÇMALAMAYA DEVAM EDİYOR"
Dr. Çilingiroğlu, "ABD Başkanı Donald Trump dezenfektan içilmesi, vücuda enfektan verilmesi, akciğerlerin dezenfektanlarla yıkanması ve ultraviolet ışıklarının verilmesi gibi saçma sapan şeyler öneriyor. Bu nedenle bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri'nde ayaklandılar. Kendisinin artık bu konularda konuşmamasını, bilim insanlarına bırakmasını öneriyorlar" dedi.
"AŞI EYLÜL AYINDA"
'Corona Virüsü salgını ne zaman bitecek? Hayat normale ne zaman dönecek?' sorusuna yanıt veren Dr. Çilingiroğlu, ''Normale dönüş için aşı şart. Aşı sağlık çalışanları için Eylül ayında ancak normal toplum popülasyonu için ise 2021'in ilkbaharında" dedi.
Çilingiroğlu, "Normal popülasyon zamanına kadar yani 2021'in ilk baharına kadar maske takılmalı. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız" diye konuştu.
"8 MİLYARDAN 5 MİLYON KİŞİ RİSKTE"
Corona Virüsün dünyanın bazı noktalarında henüz görülmediğini söyleyen Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "İstatistiği yok, şöyle söyleyeyim. Eğer 3 milyon kişiden 250 bini yaklaşık ölürse 3 milyardan yaklaşık 2.5 milyonu ölür, 8 milyardan da yaklaşık 5 milyonu riskte. Henüz Afrika ve bazı yerlerde virüs henüz patlamış değil. O nedenle kısacası hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz. Global olarak bu virüs dünyayı pençesi içerisine almış durumda. Global olarak düşünmeliyiz. Yoksa sadece Türkiye olarak sınırlarımızı izole edip yaşamamız mümkün değil bildiğiniz üzere" ifadelerini kullandı.
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