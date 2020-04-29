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Vatandaşlara kritik uyarı: Biz yandık siz yanmayın

Türkiye, salgına karşı aldığı tedbirleri harfiyen uyguladı. Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralı ve izolasyon uygulamaları, Kovid-19'u neredeyse bitirme noktasına getirdi. Bu başarılı tabloyu havaların ısınmasıyla birlikte soluğu dışarıda alan vatandaşların yoğunluğu tehlikeye atıyor. Rehavet tablosuna karşı, salgında yakınlarını kaybedenler uyarıyor: Biz yandık siz yanmayın.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2020
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VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI: BİZ YANDIK SİZ YANMAYIN

Koronavirüsle mücadelede haftalardır verilen emekler gevşeyen izolasyonla tehlikeye girdi. 30 büyükşehir ve 'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından önceki gün ve dün sokaklar, caddeler hareketlendi. Eminönü, Sultanahmet ve Taksim gibi İstanbul'un ünlü meydanları vatandaşlarla doldu taştı. Anayollarda araç yoğunluğundan dolayı trafik durma noktasına geldi. Tarihi Mısır Çarşısı ve sıcak havayı fırsat bilip izolasyonu unutan insanların uğrak yeri oldu. PTT ve banka önleri ile semt pazarları da virüsün yayılmasına zemin hazırlar nitelikteydi. Kalabalıkların maske ve sosyal mesafe gibi hayati önlemlere çok da riayet etmedikleri gözlendi.

BU ACIYI YAŞAMAYIN
Virüsle mücadelede verilen emekleri boşa çıkarma potansiyeli olan görüntülere karşı anlamlı bir uyarı geldi. Yasakları hiçe sayarak sokağa çıkan, maske ve eldiven dahi kullanmayan vatandaşlara bu kez, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yakınları seslendi. Kovid-19 salgınında kardeşi Ramis Samasti'yi kaybeden , "Hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 43 yaşındaki kardeşimi kaybettim. Siz de bu salgından korunmak istiyorsanız lütfen dışarı çıkmayın" dedi. Amcası 'u kaybeden Psikiyatrist Dr. , "Evinizde kalın dedi. Eşi ve ailesinden 2 kişiyi kaybeden Ayşegül Yapıcı, "Sokağa çıkmayın bu acıyı yaşamayın" şeklinde konuştu.

CANIM SIKILDI DİYEREK SOKAĞA ÇIKIYORLAR
Hiçbir kronik rahatsızlığı olmadığı halde kardeşini kaybettiğini belirten Hakan Samasti, "Kardeşim Ramis Samast 43 yaşında ve hiçbir kronik rahatsızlığı bulunmuyordu. Hastalığa yakalandıktan bir hafta içerisinde hayatını kaybetti. Ateş düştüğü yeri yakar, ben kardeşimi kaybettim. İnsanlar ailelerinden birisini kaybetmediği için rahat bir şekilde dolaşabiliyor" dedi.

MESLEĞİNİ HASTA YATAĞINDA SÜRDÜRDÜ
Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Sungur da koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. Amcasının bir ay boyunca tedavi gördüğünü belirten Dr. Elif Nurgül Sungur, "Amcam hastanede tedavisi devam ederken bile uzaktan da olsa bu işleri yürütmeye devam etti. Hastalığa okulda görevinin başında yakalandı ancak eğitim aşkını ve milletine olan görevini hastalığı hiçe sayarak hasta yatağında sürdürdü" dedi.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; Koronavirüs salgınında aynı ailede bulunan Ekrem Yapıcı, Ethem Yapıcı ve anneleri 2 hafta içerisinde hayatlarını kaybetti. Salgın karşısında aynı aileden kısa süre içerisinde 3 kişiyi kaybeden Yapıcı ailesi vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Kovid-19 salgınında eşini kaybeden Ayşegül Yapıcı, vatandaşların hiçbir gerekçe göstermeden sokağa çıkmaları karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Vatandaşların evlerinde kalması ve zorunlu olmadıkları sürece sokağa çıkmamaları gerektiğini ifade etti.

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