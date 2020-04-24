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Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldı

Son dakika haberine göre: Aile, Çalışma ve Bakanlığı,  ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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RAMAZAN'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖZEL KAYNAK AYRILDI!

Aile, Çalışma ve Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı yeni kararı duyurdu. Bu kapsamda, ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon liralık kaynak ayrılması kararlaştırıldı.

176 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "176 milyon liralık kaynak sosyal yardımlaşma vakıflarına aktarıldı. Yardımlardan şehit yakını, gaziler, koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar yararlanacak." denildi.

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