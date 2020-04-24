Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı yeni kararı duyurdu. Bu kapsamda, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon liralık kaynak ayrılması kararlaştırıldı.

176 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "176 milyon liralık kaynak sosyal yardımlaşma vakıflarına aktarıldı. Yardımlardan şehit yakını, gaziler, koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar yararlanacak." denildi.