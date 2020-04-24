Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldı
Son dakika haberine göre: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı yeni kararı duyurdu. Bu kapsamda, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon liralık kaynak ayrılması kararlaştırıldı.
176 MİLYON LİRALIK KAYNAK
Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "176 milyon liralık kaynak sosyal yardımlaşma vakıflarına aktarıldı. Yardımlardan şehit yakını, gaziler, koronavirüs nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayanlar yararlanacak." denildi.
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