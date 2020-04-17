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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 352 milyon 880 bin 238 TL kaynak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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BAKAN DUYURDU! 360 MİLYON TL'YE YAKIN KAYNAK AKTARILACAK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, " ve ek 2 periyodik pay göndereceğiz. Aktarılacak kaynak 352 milyon 880 bin 238 TL" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak" diye konuştu.

"AKTARILAN BU KAYNAKLA VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINA HIZLI YANIT VERECEĞİZ"

Söz konusu kaynağın Covid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart tarihinde 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

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