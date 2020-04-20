Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sosyal yardım programı açıklaması

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden sosyal yardım programının 3. fazı hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal yardım programının 3. fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3. fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.