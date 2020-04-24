Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün pak halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan şoför Erkan Binici'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarında, Erkan Binici'nin kullandığı 45 J 0811 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, park halindeki 35 HC 5676 plakalı TIR'a çarptı.
15 KİŞİ YARALANDI
Minibüste bulunan işçilerden Ahmet Selek (45) hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan şoför Erkan Binici'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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