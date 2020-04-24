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Manisa'da işçi servis minibüsü park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün pak halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan 'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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Hasan Türek Bulvarında, 'nin kullandığı 45 J 0811 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü, park halindeki 35 HC 5676 plakalı TIR'a çarptı.

15 KİŞİ YARALANDI

Minibüste bulunan işçilerden Ahmet Selek (45) hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan Erkan Binici'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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