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Bakan Pakdemirli duyurdu:1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri başlıyor

Son dakika haberine göre: ve , 1 milyar 626 milyon liralık ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı. Ödemeler, Kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! ÖDEMELER BAŞLIYOR

ve Dr. , bugün ödenmeye başlayacak ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEV DESTEK

, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Ödemeler bugün saat 18'den sonra başlayacak BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: ÖDEMELER SAAT 18'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 81 ilde, 701.111 yetiştiricimize, 1 milyar 434 milyon TL, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında; 80 ilde, 71.845 yetiştiricimize, 187 milyon TL, Sertifikalı tohum üretim kapsamında; 7 ilde, 11 firmamıza, 5 milyon TL'lik ödemeyi, bugün saat 18:00'dan sonra Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız.

'TC KİMLİK NO'YA GÖRE ÖDEME

2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs'ta saat 18:00'dan sonra yapılacak"

TOPLAM ÖDEME 12 MİLYARI AŞACAK

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Toplam 22 Milyar TL olan tarımsal desteklerin %56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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