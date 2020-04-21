Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, corona virüs gündemine dair kritik açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli "Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak." bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, corona virüs (Covid) gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.Pakdemirli,mesajını verdi.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır." şeklinde konuştu.



HUBUBAT ALIM FİYATI



Pakdemirli, "Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak" dedi.



"ANKARA'Kİ ATIK SU NUMUNELERİNDE KORONAYA RASTLANMADI"



Bakan Pakdemirli "Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak." bilgisini paylaştı.



YAŞ ÇAY ALIMI NASIL OLACAK?



Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü açıklayan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.



HAYVANCILIK İÇİN 187 MİLYON LİRA DESTEK



Pakdemirli, "Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız." müjdesini verdi.