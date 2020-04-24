Koronavirüs sonrası çiftçiye sanal pazar desteği! Bakan Pakdemirli açıkladı
Koronavirüs salgını sonrası hükümet birçok alanda bazı tedbirler aldı. Çiftçilik ve hayvancılık sektörleri de tedbirlerin sıkı tutulduğu alanlardan oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alınan tedbirlere ilişkin soru önergelerini yanıtladı. Çiftçilerin süreç boyunca ürünlerini doğrudan satabilmesi için sanal pazarların açık kalması ve geliştirilmesine yönelik de tedbirler alındığı bildirildi.
Milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs salgını sonrasında aldıkları bazı tedbirleri şöyle aktardı:
"Küçük ve orta büyüklükteki aile çiftliklerinin ve yerel gıda hammaddeleri üretiminin kalıcılığının güvence altına alınması. Tarımsal girdilerin (tohum, gübre) tedarikinin, hızlı ve kısa sürede tarımsal üretim yapan (hayvancılık ve su ürünleri) işletmelerinin çalışmasının kalıcılığının sağlanması. Tarımsal ürün pazarlarının faaliyette kalmasının sağlanması. Çiftçilerin ürünlerini doğrudan satabilecekleri halka açık, sanal, özel kamu pazarlarının açık kalması ve gelişmesine yönelik tedbirler. Kırsaldaki küçük çiftçilerin ve işletmelerin hayatta kalmasına tehdit olacak nakit sıkıntısını gidermek için finansal servis ve enstrümanların oluşturulması ve hizmete sunulması.
İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
Salgından ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda en çok etkilenecek hassas toplum kesimlerin desteklenmesine yönelik tedbirler. Tarımsal üretim ve işleme alanında COVID-19 salgınının olası olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik ortak uluslararası (Güney Uluslararası Teknik İşbirliği Programı) işbirliği projeleri hazırlanması ve uygulanması. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 Haziran'da sona ereceği hükme bağlanmıştır. COVID-19 salgını tarım sektörümüzü de ekonomik olarak olumsuz etkilemiş olup, bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri nezdindeki tarımsal kredi borçları ile ilgili olarak da şu kolaylıklar sağlanmıştır. Herhangi bir hukuki zorunluluk bulunmamasına karşın, BDDK'nın bankalar nezdinde aldığı karar kurumumuz tarafından da uygulanmış ve bu kapsamda 90 günlük idari takip süresi 180 güne çıkarılmıştır. Vadeleri nisan ve mayıs aylarında dolan/dolacak tüm kredi alacaklarıyla ilgili olarak ortaklarımıza 60 gün süreli faizsiz ödeme kolaylığı imkânı sağlanmıştır."
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