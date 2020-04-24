24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da başı boş at arabaya büyük hasar verdi! Güvenlik kamerasını izleyince şok yaşadı

İstanbul’da başı boş at arabaya büyük hasar verdi! Güvenlik kamerasını izleyince şok yaşadı

’un ilçesinde  otomobilindeki hasarı gören kişi inşaattan bir şey düştüğünü sandı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hayatının şokunu yaşadı. Otomobiline üzerine atlayan bir atın zarar verdiğini gören araç sahibi, " , resmen aracımızı etmiş. Bu zararımı kim karşılayacak" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
ABONE OL
İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER! İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI

'de meydana geldi. Arnavutköy sokaklarında başı boş dolaşan bir ve yanındaki eşek köpek havlayınca koşmaya başladı. Bu sırada boynunda poşet bağlı at geri dönerek hızla park halindeki otomobilin üzerine zıpladı.

İstanbul’da başı boş at arabaya büyük hasar verdi! Güvenlik kamerasını izleyince şok yaşadı İSTANBUL’DA BAŞI BOŞ AT ARABAYA BÜYÜK HASAR VERDİ! GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞOK YAŞADI

ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

At, verdiği otomobilin üzerinden yere düştü. Düştüğü yerden hızla ayağa kalkan at, daha sonra peşine takılan köpek nedeniyle hızla uzaklaştı. Yaşanan o anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Atın üzerinden atladığı otomobilin ön camı kırılırken, kaput ve tavanında da çökmeler meydana geldi.

"RESMEN ARACIMIZI PERT ETMİŞ"

Otomobil sahibi , sabah aracını gördüğünde şok geçirdi. Sadık Baran, ?Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Ben aracımı ilk gördüğümde inşaattan bir şeylerin üzerine düştüğünü zannettim. Ancak güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimde çok şaşırdım. At, resmen aracımızı etmiş" dedi.

Baran, "Sokakta başıboş dolaşan bu hayvanlar benim otomobilim yerine sokakta oyun oynayan çocuklara da çarpabilirdi. Aracımda maddi hasar oldukça büyük. Bu zararımı kim karşılayacak. Yerel yöneticiler sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan bu hayvanlara karşı önlem almalı." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA