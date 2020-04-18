18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Pakdemirli tarih verdi: Buzağı destek ödemeleri 24 Nisan'da başlıyor

Son dakika: Bakan Pakdemirli tarih verdi: Buzağı destek ödemeleri 24 Nisan'da başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
ABONE OL
BAKAN TARİH VERDİ! ÖDEMELER BAŞLIYOR

Son dakika haberi... 'den buzağı destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Pakdemirli, buzağı destek ödemelerine ilişkin "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklerinin 'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.

Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı açıkladı TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN 45 FİRMAYI AÇIKLADI
Bakan Bekir Pakdemirli ve Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar! Hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanacak BAKAN BEKİR PAKDEMİRLİ VE BAKAN MURAT KURUM'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! "HEM ÇİFTÇİMİZ HEM DE ÜLKEMİZ KAZANACAK"
Son dakika: Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatacak SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ MÜJDEYİ VERDİ: BUGÜN SAAT 18.00'DEN SONRA HESAPLARA YATACAK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ekonomiye 2.2 milyar lira katkı sağlayacak TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ DUYURDU: EKONOMİYE 2.2 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA