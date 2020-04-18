Son dakika: Bakan Pakdemirli tarih verdi: Buzağı destek ödemeleri 24 Nisan'da başlıyor
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den buzağı destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Pakdemirli, buzağı destek ödemelerine ilişkin "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklerinin 24 Nisan'da ödenmeye başlayacağını bildirdi.
Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödenmeye başlayacağını aktaran Pakdemirli, "701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
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