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Koronavirüs (Covid-19) salgınını Micosoft'un sahibi Bill Gates mi başlattı? Korkunç iddia: İnsanlara mikro çipler takılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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SALGIN BİLL GATES Mİ BAŞLATTI?

5 yıl önceki konuşmasında “Bugün küresel felaketin en büyük riski buna benzemiyor artık daha çok buna benziyor” ifadelerini kullanan ’un sahibi ünlü milyarder , adeta bugün yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınını tasvir etti. ABD Başkanı ’ın eski danışmanı önemli bir iddia ortaya attı. Stone, koronavirüs salgınını Bill Gates’in başlattığını öne sürdü.

5 yıl önceki konuşmasında "Bugün küresel felaketin en büyük riski buna benzemiyor artık daha çok buna benziyor" ifadelerini kullanan 'un sahibi ünlü milyarder , adeta bugün yaşanan koronavirüs (Covid-19) salgınını tasvir etti.

Koronavirüs salgınını Micosoft'un sahibi Bill Gates mi başlattı? Korkunç iddia: İnsanlara mikro çipler takılacak |Video KORONAVİRÜS SALGININI MİCOSOFT'UN SAHİBİ BİLL GATES Mİ BAŞLATTI? KORKUNÇ İDDİA: İNSANLARA MİKRO ÇİPLER TAKILACAK |VİDEO

ABD Başkanı 'ın eski danışmanı önemli bir iddia ortaya attı. Stone, koronavirüs salgınını Bill Gates'in başlattığını öne sürdü. Eski Rus tenisçi Marat Safin de ona destek çıktı. Peki bu suçlamanın temeli neye dayanıyor?

AŞI İÇİN Mİ TEZGAHLANDI?

İddianın sahibi Stone, dünyanın en zenginleri arasında olan Gates'in ve diğer küreselcilerin bulunan aşıları zorunlu hale getirmek istediklerini öne sürüyor. Bu teoriye göre zorunlu olacak şey yalnızca aşı değil. İnsanlara konumlarını ve sağlık değerlerini takip etmek için mikro çipler de takılması planlanıyor. Bu şeytani planın da Gates'in bilişim şirketleri üzerinden organize edileceği iddia ediliyor.

Bill Gates'in 5 yıl önce yaptığı o konuşması;

Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüsü 5 yıl önceden bildi mi? |Video MİCROSOFT'UN KURUCUSU BİLL GATES KORONAVİRÜSÜ 5 YIL ÖNCEDEN BİLDİ Mİ? |VİDEO
Trump'ın eski danışmanından çok konuşulacak iddia: Corona virüsü Bill Gates çıkardı! Hedefleri insanlara mikroçip takmak TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANINDAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: CORONA VİRÜSÜ BİLL GATES ÇIKARDI! HEDEFLERİ İNSANLARA MİKROÇİP TAKMAK
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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