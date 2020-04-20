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Yozgat'ta 21 kişiye 66 bin lira para cezası kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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YOZGAT'TA 21 KİŞİYE 66 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

’ın Sorgun ilçesinde, ahırda dövüştürürken yakalanan 21 kişiye, 'kumar oynamak'tan toplam 26 bin 250 lira; 'sosyal mesafeye uymamak'tan da 66 bin 150 lira ceza kesildi.

Sorgun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Devlet Hastanesi arkasında bulunan ahırda dövüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın düzenledi.

HOROZLARA EL KONULDU

Operasyonda, ahır içinde naylon brandalarla oluşturulmuş 'ring' alanında horoz dövüşü yaptıran 21 kişi, suçüstü yakalandı. Dövüşte kullanılan 11 horoza da el konuldu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, 'kumar oynamak'tan 1250'şer lira, tedbirleri kapsamında da 'sosyal mesafeye uymamak'tan 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.

Ayrıca şüphelilere, koronavirüsle ilgili uyarıcı bilgiler verilerek, maske dağıtıldı.

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