Yozgat'ta 21 kişiye 66 bin lira para cezası kesildi
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, ahırda horoz dövüştürürken yakalanan 21 kişiye, 'kumar oynamak'tan toplam 26 bin 250 lira; 'sosyal mesafeye uymamak'tan da 66 bin 150 lira ceza kesildi.
Sorgun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Devlet Hastanesi arkasında bulunan ahırda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine baskın düzenledi.
HOROZLARA EL KONULDU
Operasyonda, ahır içinde naylon brandalarla oluşturulmuş 'ring' alanında horoz dövüşü yaptıran 21 kişi, suçüstü yakalandı. Dövüşte kullanılan 11 horoza da el konuldu.
Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, 'kumar oynamak'tan 1250'şer lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında da 'sosyal mesafeye uymamak'tan 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.
Ayrıca şüphelilere, koronavirüsle ilgili uyarıcı bilgiler verilerek, maske dağıtıldı.
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