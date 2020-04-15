15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te bir mahalle ve Adıyaman’da bir cadde karantina altına alındı

Gaziantep'te bir mahalle ve Adıyaman’da bir cadde karantina altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
2 İLDE KARANTİNA KARARLARI!

'in Nizip ilçesinde bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Öte yandan 'ın Sincik ilçesinde de bir cadde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, , Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. İlçeye bağlı 400 kişinin yaşadığı, 55 haneli İntepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI

Karantinaya alınan mahalle giriş ve çıkışa kapatıldı. Öte yandan, daha önce Aşağıçardak Mahallesi ile ilçe merkezindeki 29 hanede uygulanan karantinanın devam ettiği bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

ADIYAMAN'DA BİR CADDE KARANTİNAYA ALINDI

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Mahallesinde bulunan Ertürkler Caddesi'nde, ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı caddede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı.

Muş'un 2 köyünde karantina uygulaması bitti MUŞ'UN 2 KÖYÜNDE KARANTİNA UYGULAMASI BİTTİ
Karantina günlerinde evde hangi egzersizler yapılmalı? KARANTİNA GÜNLERİNDE EVDE HANGİ EGZERSİZLER YAPILMALI?
Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi MERSİN'DE, KARANTİNA SÜRELERİ DOLAN 135 KİŞİ EVLERİNE GÖNDERİLDİ
Giresun’un Karadikmen köyünde karantina 14 gün uzatıldı GİRESUN’UN KARADİKMEN KÖYÜNDE KARANTİNA 14 GÜN UZATILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA