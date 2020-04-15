Gaziantep'te bir mahalle ve Adıyaman’da bir cadde karantina altına alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Öte yandan Adıyaman'ın Sincik ilçesinde de bir cadde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. İlçeye bağlı 400 kişinin yaşadığı, 55 haneli İntepe Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI
Karantinaya alınan mahalle giriş ve çıkışa kapatıldı. Öte yandan, daha önce Aşağıçardak Mahallesi ile ilçe merkezindeki 29 hanede uygulanan karantinanın devam ettiği bildirildi.
ADIYAMAN'DA BİR CADDE KARANTİNAYA ALINDI
Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Karaman Mahallesinde bulunan Ertürkler Caddesi'nde, ikamet eden bir ailenin 3 ferdinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı caddede polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek, önlem alındı.
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