Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'in Anamur ilçesindeki yurda yerleştirilen 135 kişinin karantina süreci tamamlandı. Aralarında üniversite öğrencileri ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 135 kişi otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi.
Anamur Meslek Yüksekokulu yanındaki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Profesör Doktor Ali Ayhan Yerleşkesi'nde karantina sürecini tamamlayan 135 kişi, sağlık çalışanları ve jandarmanın eşliğinde tek tek otobüslere bindirildi.
EVDE 14 GÜN DAHA KARANTİNA
KKTC'den gelen öğrenci ve çalışanlar, 14 günde evlerinde karantinada kalacak.
ALKIŞLARLA TEŞEKKÜR ETTİ
Sağlık görevlileri başta olmak üzere görevlilerin kendilerine çok iyi baktıklarını kaydeden KYK misafirleri, Anamur'dan ayrılırken bütün görevlilere alkışlarla teşekkür etti.
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