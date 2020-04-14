14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi

Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
ABONE OL
135 KİŞİ DAHA EVLERİNE GÖNDERİLDİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden () getirildikten sonra  tedbirleri kapsamında 'in Anamur ilçesindeki yurda yerleştirilen 135 kişinin karantina süreci tamamlandı. Aralarında üniversite öğrencileri ile TIR şoförlerinin de bulunduğu 135 kişi otobüslere bindirilerek evlerine gönderildi.

Anamur Meslek Yüksekokulu yanındaki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Profesör Doktor Ali Ayhan Yerleşkesi'nde karantina sürecini tamamlayan 135 kişi, sağlık çalışanları ve jandarmanın eşliğinde tek tek otobüslere bindirildi.

EVDE 14 GÜN DAHA KARANTİNA

'den gelen öğrenci ve çalışanlar, 14 günde evlerinde karantinada kalacak.

ALKIŞLARLA TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık görevlileri başta olmak üzere görevlilerin kendilerine çok iyi baktıklarını kaydeden KYK misafirleri, Anamur'dan ayrılırken bütün görevlilere alkışlarla teşekkür etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA