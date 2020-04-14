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Giresun’un Karadikmen köyünde karantina 14 gün uzatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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KURALLARA UYMAMIŞLARDI! KARAR VERİLDİ

’un Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan Korona virüs karantinası 2020 tarihinden itibaren 14 gün uzatıldı.

tarihinde İl Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde Korona virüs salgınının kontrolü amacıyla uygulanan karantina, 11 Nisan tarihinde bir vatandaşın Korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Çamoluk İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararıyla karantina süresi 14 gün uzatıldı.

SOSYAL İZOLASYONA TAM UYULMADI!

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada "Karadikmen Köyünde sosyal izolasyona tam anlamıyla riayet edilmediğine karar verildi ve toplum sağlığı için 2020 tarihinden itibaren karantina süresi 14 gün uzatıldı" denildi.

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