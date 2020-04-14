Prof. Dr. Hasan Özkan: Koronavirüs taşıyıcısı sosyal mesafeye uymazsa ayda 406 kişiye virüs bulaştırabilir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan, "Koronavirüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu, çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil." ifadelerini kullandı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sosyal mesafeyi korumanın önemli olduğuna ve virüsün yayılma hızının bu şekilde azaltılabileceğine dikkati çekti.
"HİÇ BİR BELİRTİ YOK"
Vakaların yüzde 50'sinin koronavirüs taşıdığı halde hiçbir belirti vermediğine işaret eden Özkan, "En riskli grup da bu. Kişileri sağlıklı görüyorsunuz, ancak hastalığı bulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"406 KİŞİYE BULAŞTIRABİLİR"
Sosyal mesafenin azaldığı ya da ortadan kalktığı durumlarda virüsün bulaşma süresinin hızlandığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:
"University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre, virüs taşıyan bir hasta sosyal mesafeyi 2 metreden 1,5 metreye indirirse, bir ay içinde 2,5 kişiye bulaştırıyor. Eğer bu taşıyıcı asemptomatik ya da semptomatik olsun sosyal mesafeyi 1 metreye indirirse, 30 gün içinde hastalığı 15 kişiye bulaştırıyor. Sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde ise bir ay içinde hastalığı 406 kişiye bulaştırıyor. Bu çok büyük bir oran. Şunu unutmayacağız, Kovid-19 size ait bir hastalık değil."
"YENİDEN BULAŞ OLABİLİR"
Bulaş meselesinin oldukça ciddi bir konu olduğuna işaret eden Özkan, "Çin'de son literatür bilgisinde 4 vaka yayımlandı. Bu kişiler iyileşip PCR testi 2 kez negatif çıktığı için taburcu edilmiş, ancak 14 gün sonraki kontrolde testleri tekrar pozitif çıkmıştır. Bu durum bize yeniden bulaş olabileceğini göstermektedir." diye konuştu.
Hasan Özkan, hastalığa ilişkin Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda 100 hastanın 30'unun kanında hastalık bittikten 14 gün sonra yapılan testlerde koruyucu antikorun olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu bize, vakaların yüzde 30'unda bağışıklık gelişmediğini ve bu hastalara yeniden virüsün bulaşabileceğini düşündürtüyor." şeklinde konuştu.
Kovid-19 ile ilgili bilgilerin kısıtılı bir süreyi içerdiğini aktaran Özkan, hastalığın kan yoluyla bulaşıp bulaşmadığının da henüz bilinmediğini, sadece trombosit ve lökosit azlığından dolayı bazı vakalarda Kovid-19'un ağır seyrettiğine dair tespitlerin yayımlandığını da kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Virüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız?
- Eşini öldürüp korona süsü verdi
- Korona tedavisi gören eczacıdan acı haber
- İlk oruç ne zaman tutulacak?
- Yumurtayı görünce virüsü unuttular
- Yasağı çiğnediler! Böyle görüntülendiler
- Tüm Türkiye konuşmuştu! İfadesi ortaya çıktı
- Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi
- Ünlü iş adamı koronadan öldü!
- 84 yaşındaki anne ve oğlu 4 günde virüsü yendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
- Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?
- Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? Şiddeti kaç? 14 Nisan Türkiye son depremler listesi
- 6 ay geri ödemesiz 10000 TL destek kredisi sorgulama! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika: Af yasası kimleri kapsıyor? 70 maddelik infaz düzenlemesi içeriği neler? Mahkumlar tahliye oldu mu?
- 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel yapımcısından açıklama! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak?
- Temel ihtiyaç kredisi sorgulama: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru nasıl yapılır?