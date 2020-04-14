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Edirne’de koronavirüs tedavisi gören eczacı hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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KORONA TEDAVİSİ GÖREN ECZACIDAN ACI HABER

’de, eczane işletmecisi 69 yaşındaki , tedavisi gördüğü hastanede hayata veda etti. Süreyya Zıpkınkurt'un ölümü, yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.

'de eczacı 'un, koronavirüsü şüphesiyle gittiği Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan testi pozitif çıktı.

17 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

Hastanede tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Zıpkınkurt, 17 gün yoğum bakım ünitesinde tedavi gördü.

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HÜZNE BOĞDU

Zıpkınkurt, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Zıpkınkurt'un ölümü, yakınları ve sağlık camiasını hüzne boğdu.

İstanbul Eczacı Odası'ndan koronavirüs kararı İSTANBUL ECZACI ODASI'NDAN KORONAVİRÜS KARARI

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