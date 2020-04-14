Son dakika: İspanya ve İran'da korkunç bilanço!
Son dakika haberi...İspanya'da koronavirüs (covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.
İspanya'da koronavirüs (covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 567 artışla 18 bin 56'ya çıktı.
İRAN'DA SON 24 SAATTE 98 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 120 BİNİ AŞTI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 23 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 20 bin 465 ile İtalya, 18 bin 56 ile İspanya, 14 bin 967 ile Fransa, 11 bin 329 ile İngiltere, 4 bin 585 ile İran ve 4 bin 157 ile Belçika takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 194 ile Almanya, 2 bin 823 ile Hollanda, 1355 ile Brezilya, 1296 ile Türkiye ve 1138 ile İsviçre oldu.
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