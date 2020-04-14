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Haberler Galeri Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Dünya genelinde corona virüsü bulaşanların sayısı 1 milyon 925 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin, iyileşenlerin sayısı ise 458 bin oldu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son veriler paylaşıldı. Peki, Türkiye il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 14 Nisan Türkiye corona tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:22
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Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 925 bin olurken 120 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk koronavirüs vaka sayısı 11 Mart'ta açıklanmıştı. 11 Mart'tan bu yana vaka sayıları artış gösterirken, ilk defa bu hafta yoğun bakım ve entube hasta sayısında azalma görüldü. Türkiye'de günlük test sayısı 34 bini aşarken, toplam test sayısı 410 bin 556 oldu. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte 14 Nisan Türkiye corona tablosu ve canlı harita...

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Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 61.049 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 1.296 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.786, toplam entube hasta sayısı 1063 olarak açıklanırken, 3.957 hastanın iyileştiği bildirildi.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN AZ VAKA GÖRÜLEN O İLİMİZ- VİDEO

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Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans
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Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

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Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI