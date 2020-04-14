Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 925 bin olurken 120 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk koronavirüs vaka sayısı 11 Mart'ta açıklanmıştı. 11 Mart'tan bu yana vaka sayıları artış gösterirken, ilk defa bu hafta yoğun bakım ve entube hasta sayısında azalma görüldü. Türkiye'de günlük test sayısı 34 bini aşarken, toplam test sayısı 410 bin 556 oldu. Peki, Türkiye'de il il vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte 14 Nisan Türkiye corona tablosu ve canlı harita...