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Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Dünya genelinde corona virüsü bulaşanların sayısı 1 milyon 925 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin, iyileşenlerin sayısı ise 458 bin oldu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüse ilişkin son veriler paylaşıldı. Peki, Türkiye il il vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte 14 Nisan Türkiye corona tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 14.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 12:22
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