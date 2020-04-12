İstanbul'dan Sivas'a gitti karantina altına alındı
İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine izinsiz gelen kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün karantina altına alındı. Yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bütün kurallara uymaya özen gösterelim. Kurallar ve tedbirler sizleri korumak içindir." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine izinsiz gelen kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek 14 gün karantina altına alındı.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İstanbul'dan Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yeniarslan köyüne seyahat izin belgesiz gelen kişiye, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 3 bin 150 lira para cezası kesildiği ve 14 gün boyunca evinde karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan bütün kurallara uymaya özen gösterelim. Kurallar ve tedbirler sizleri korumak içindir." ifadelerine yer verdi.
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