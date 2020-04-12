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Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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O KÖYDE JANDARMA 12 GÜN DAHA NÖBET TUTACAK

'nin Çan ilçesine bağlı köyünde 14 gün önce başlanan, süresi bugün dolacak karantina uygulaması, 'a uzatıldı.

Çan'a bağlı, 390 nüfuslu köyünde, 29 Mart günü saat 22.00 itibarıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekipleri, köy girişinde barikat kurarak, nöbet tutmaya başladı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdikleri siparişler, köy girişinde jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak, sahiplerine teslim edildi. Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak, temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi.

Maltepe köyünde, bugün saat 22.00'de dolacak 14 günlük karantina süresinin 'a kadar uzatıldığı açıklandı.

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