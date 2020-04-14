Üsküdar sahilde yasağa uymayan vatandaşlar drone ile tespit edilip uyarıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahilde balık tutulması ve spor yapılmasının yasaklanmasının ardından ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Üsküdar'da belediye ekipleri ise drone ile denetimlere başladı. Drone ile yasağa uymayan vatandaşlar tespit edilerek uyarıldı.
İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha Müdürlüğünce ölümcül virüse karşı alınan tedbirlerin denetimi devam ediyor. Üsküdar'da alınan önlemler ise zabıta ekiplerince havadan denetlendi.
Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan drone'lu denetimin ilki Üsküdar sahilde sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Megakent İstanbul'un panoromik açıdan en güzel manzaralarından birisine ve Kız Kulesi'ne sahip olan Üsküdar sahilde korona virüs tehdidini hiçe sayarak gezen vatandaşlar zabıta ekiplerince drone aracılığıyla tespit edilerek uyarıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sahilde gerçekleştirilen denetimi yerinden inceleyerek, açıklamada bulundu. Başkan Türkmen, "Herkes kendine göre tedbirlerini alıyor, hayatın olağan akışında da vatandaşlarımızı da evde izole ediyoruz. Biz de Üsküdar'da özellikle sahil bandında, sahil bandının cazibesi gayet güzel, hem 12 kilometreye yakın bir sahil bandımız var Küçüksu'dan Harem'e. Ulaşım da çok kolay buralara, Marmaray, Ümraniye-Çekmeköy Metro hattı, Avrasya, deniz ulaşımı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Biz tam İstanbul'un göbeğindeyiz, ulaşım da kolay olduğu için herkes buraya gelmek istiyor doğal olarak. Bu 12 kilometrelik hatta hem zabıta hem de polis arkadaşlarımız devriye geziyor. Bu da tabii gün içerisinde sayısız devriye demektir. Biz hem zamandan, hem yakıttan hem de emekte tasarruf etmek için drone ile kontrolü denedik ve çok da başarılı olduk. Bu drone görüntülerini zabıta arkadaşlarımız anında görüyor ve vatandaşları uyarıyor. Nerede bir topluluk var, nerede geziyorlar, balık tutuyorlar biliyorsunuz yasaklandı, vatandaşlar uyarılıyor. Üsküdar ve sahil bandı cazip bir mekan; herkesin çok rahatlıkla gelmek istedikleri yer. Geleyim bir Üsküdar'a hava alayım diyenlere diyoruz ki şimdi hava alma zamanı değil, evde kalalım. İnşallah bu cazip mekanlar çok yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu güzel yerler muhakkak özleniyorlardır ama ne kadar evde kalırsak bu özlem kısa sürede sona erecektir" ifadelerini kullandı.
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