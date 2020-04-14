İstanbul'dan güzel haber! 107 yaşındaki asırlık nine Havahan Karadeniz koronavirüsü yendi
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, taburcu edildi. Asırlık nine Havahan Karadeniz, "Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim"dedi. Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit, "Hastamızı evinde de izolasyon koşullarına uyması şartıyla taburcu ediyoruz. En iyi tedavi 'izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak.' Korunma tedbirlerine dikkat etmek önemli" ifadelerini kullandı.
Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvuran Havahan Karadeniz'e yapılan testler sonucunda koronavirüs tespit edildi.
Tedavi altına alınan Havahan Karadeniz, hastalığı yenerek taburcu edildi. Karadeniz'i hastaneden, torununun torunu Melih Çırağ almaya geldi.
Havahan Karadeniz, hastaneden tedavisinde görev alan personel tarafından alkışlarla uğurlandı.
"EN İYİ TEDAVİ, İZOLASYON, EVDE KALMAK"
İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu pandemiden etkilenen ülke olduğunu belirterek, şu anda mevcut tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi.
Yiğit, kesin tedavi yöntemini bekleyemeyeceklerini anlatarak, "Dolayısıyla şu anda elimizde etkili ilaçlar var. Doğru tanılarla uygun tedavileri başlattığınız zaman bu hastalığın tedavisi mümkün." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi en iyi tedavinin "izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak" olduğunu vurgulayan Yiğit, korunma tedbirlerine dikkat etmenin önemine işaret etti.
Yiğit, hastalık bulaşmış kişiler için hastanelerin 24 saat çalıştığını ve uygun tedavilerle bu hastaların yüzde 90'dan fazlasının tedavi edilebildiğini anlattı.
Hastanelerine gelen hastaların iyileşmesi için tüm ekibin canla başla çalıştığını dile getiren Yiğit, Havahan Karadeniz'i de tedavisinin ardından taburcu ettiklerini aktardı.
Prof. Dr. Yiğit, "98 yaşındaki hastamızı bile taburcu edebiliyoruz ki ve bunun gibi birçok hastamızı da bugüne kadar taburcu edegeldik. Hastamız öksürük, ateş ve halsizlikle buraya gelmişti bir hafta önce. Tahlilleri de normale yaklaştı. Uygun tedavisi yapılarak şu anda taburcu edildi. Hastamızı evinde de izolasyon koşullarına uyması şartıyla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"KİMSE EVDEN ÇIKMASIN"
Havahan Karadeniz'in torununun torunu Melih Çırağ da ninesinin yaşının kimlikte 98 göründüğünü, asıl yaşının 107 olduğunu söyledi.
Çırağ, babasında koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Biz de şüphelenerek ninemi hemen hastaneye getirdik. Onun da pozitif çıktı. Hastanede yatışını aldık. Tabii yaşından dolayı onun hemen yatması gerekiyordu. Başhekiminden doktorları hemşireleri, temizlik görevlilerine kadar tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Bu süreci bu şekilde atlattık. Kimse evden çıkmasın."
Havahan Karadeniz, hastane ve personelinden çok memnun kaldığını belirterek, "Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim. Allah razı olsun." dedi.
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