Antalya'da plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın testi negatife döndü
Antalya'da koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'ın (27), plazma bağışında bulunduğu 78 yaşındaki hastanın koronavirüs testi negatife döndü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme" dedi. Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Antalya'da yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk babası Çağlar Çolak, 26 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Yapılan iğnenin ardından evine gönderilen Çolak, şikayetlerinin artması üzerine 2 gün sonra başka bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün hastane tutulan Çolak, 14 günlük karantina süresini evinde geçirdi. Karantinanın ardından yapılan testi negatif çıkan Çolak, koronavirüse karşı geliştirilen immün plazma yönteminde kullanılması için 10 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, plazma bağışında bulundu.
TEST SONUCU NEGATİFE DÖNDÜ
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çağlar Çolak'tan alınan 'konvelesan plazma'nın aktarıldığı yoğun bakımdaki kadın hastanın koronavirüs test sonucunun, negatife döndüğünü açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızın tedavisi sürüyor" dedi.
Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, Sağlık Bakanlığı'nın onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İmamoğlu'na isyan etti tesisi ateşe verdi
- Yenge katili firari kardeşler yakalandı!
- NASA paylaştı! Mars'ta şaşırtan görüntü...
- İzmit’te 3 katlı bina karantinaya alındı
- Pencere yüzünden ortalık savaş alanına döndü!
- 135 kişi daha evlerine gönderildi!
- Koronavirüs toplumsal travmaya mı yol açtı?
- Köpek ile fotoğraf çektirmek istemişti!
- Kapıcılar Kralı filminin İbraam'ı son haliyle şaşırttı
- Korona için özel afiş ve broşür hazırlatıldı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?