İstanbul’da inanılmaz görüntüler! Piknik yapıp balık tuttular
İstanbul’da Sazlıdere Baraj Gölü kenarında akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. Koronavirüs yasaklarını hiçe sayıp göl kenarına gelen bazı vatandaşlar piknik yapıp balık tuttu.
İstanbul Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise balık tuttu. 20 yaşından küçük olanların da sokağa çıkma yasağına uymadığı görüldü.
YASAK GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı.
PİKNİP YAPIP BALIK TUTTULAR
Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı'na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.
YASAĞA RAĞMEN ÇOCUKLARI GETİRDİLER
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı. Ancak bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler. Çocuklar bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar.
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