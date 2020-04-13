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Kayseri’de 14 katlı apartman karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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GÖRÜNTÜLER O İLDEN! POLİS BÖYLE KAPATTI

'de tedbirleri kapsamında 14 katlı bina altına alındı. Polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, tedbirleri kapsamında gece yarısı altına alındı.

14 GÜN SÜREYLE KAPATTI

14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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