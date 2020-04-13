Kayseri’de 14 katlı apartman karantinaya alındı
Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı. Polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı.
14 GÜN SÜREYLE KAPATTI
14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.
İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
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