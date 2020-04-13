İstanbul’da korkunç olay! 3 cani, genç kadını 1 saat boyunca dövdü
İstanbul’da geçtiğimiz mart ayında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. B.A. isimli kadın darp edildiği gerekçesiyle eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Genç kadın bu olayın ardından ölüm tehditleri aldığı eski sevgilisi ile sorunu konuşmak üzere yanına gittiğinde eski sevgilisi ve iki arkadaşı tarafından 1 saat boyunca dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay geçen geçen 21 Mart gecesi yaşandı. B. A., 4 ay önce ayrıldığı Kenan Ö., aralarındaki sorunları son bir kez konuşmak için Çekmeköy'deki bir benzin istasyonuna gitti. B. A., istasyon çıkışında otomobili ile beklerken, içinde Kenan Ö. ile iki arkadaşının olduğu otomobil olay yerine geldi. B. A. ile Kenan Ö. bir süre konuştu. Kenan Ö., B. A.'ya yönelik "Beni şikâyet edersen seni s…m. Hayatını mahvederim" dedi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Devamında Kenan Ö. tarafından darp edilmeye başlandığını söyleyen B. A., benzin istasyonu kameralarına da yansıyanları emniyet ifadesinde şöyle anlattı:
Beni darp etmeye başladı. Yere savurduktan sonra sırtıma ve yüzüme vurmaya başladı. Bir an baygınlık geçirdiğim halde darp etmeye devam etti. Arkadaşları Abdülhamit N. ve Halil İbrahim T. de oradaydı. Kenan'ın beni darp ettiğini gördükleri halde, beni kurtarmak veya ayırmak için hiçbir şey yapmadılar. Hatta, Abdülhamit beni Kenan'la birlikte darp etti.
YARDIMA GELENİ DE GÖNDERDİLER
B.A. ifadesinin devamında "Ben, 'sizi şikâyet edeceğim' dediğimde, Abdülhamit 'Bu senin için çok kötü olur o…u' diyerek hakarette bulundu. Üçüncü kişi Halil İbrahim T. de, bana yardım etmek isteyen insanlara izin vermedi. İstasyon görevlilerine de 'nişanlısı, siz karışmayın' demiş. O esnada bir taksi geldi ve olay yerinde durdu. Taksi şoförü bana yardım etmek istedi ancak Kenan'ın arkadaşları taksiciye müdahale ederek gönderdiler" dedi.
6 AY UZAKLAŞTIRMA
Hürriyet'in haberine göre; genç kadın yüzünde oluşan morluk ve kanı görüntüleyerek hastaneye gitti. Hastaneden darp raporu alan B. A., emniyete giderek üç kişi hakkında şikâyette bulundu. B. A.'nın, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, üç şüpheli hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi.
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