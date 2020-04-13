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Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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DEV GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDA...

bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev arama platformu, "" 'ndan geçti.

bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev arama platformu, "" 'ndan geçti.
Dev petrol arama platformu Scarabeo 9 İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video DEV PETROL ARAMA PLATFORMU "SCARABEO 9" İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ | VİDEO

Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında 'den Boğazı'na girdi.



36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna çok sayıda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemisi eşlik etti.

Geminin 'ya gittiği öğrenildi.

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