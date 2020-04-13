Kars'ta bir köy coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı. Köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
KARANTİNA DEVAM EDİYOR
Kentte daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirlerin de devam ettiği bildirildi.
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