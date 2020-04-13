13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta bir köy coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ta bir köy coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
ABONE OL
BİR KÖYE DAHA KARANTİNA!

’ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyü, yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı. Köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köylere giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

KARANTİNA DEVAM EDİYOR

Kentte daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirlerin de devam ettiği bildirildi.

İstanbul'dan Sivas'a gitti karantina altına alındı İSTANBUL'DAN SİVAS'A GİTTİ KARANTİNA ALTINA ALINDI
Adıyaman’da 2 köy karantina altına alındı ADIYAMAN’DA 2 KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Maltepe köyünde karantina süresi uzatıldı ÇANAKKALE'NİN MALTEPE KÖYÜNDE KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA