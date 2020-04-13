Gizemli hayırsever Uşak'ta ortaya çıktı! Veresiye borçları sildirdi
Türkiye’nin pek çok yerinde yaptığı yardımlarla bilinen gizemli hayırsever bu kez Uşak’ta ortaya çıktı. Gizemli hayırsever, mahalle bakkalına gelerek 10 bin liranın üzerinde veresiye borcu sildirdi.
İsminin öğrenilmesini istemeyen gizemli bir hayırsever Uşak'ta 15 senelik bir mahalle bakkalına gelerek mahallelinin veresiye olan tüm borçlarını ödedi.
MERAK KONUSU OLDU
Toplamda 10 bin liranın üzerinde olan borcun tamamını kapatan hayırsever, vatandaşlar tarafından hayır duası alırken aynı zamanda merak konusu oldu.
"HAYIRSEVER TARAFINDAN ÖDENMİŞTİR"
Borçların kapatılması üzerine veresiye defterlerinin tüm sayfalarına 'ödendi' yazan bakkal esnafı Kemal Çankaya dükkan girişine, "Veresiye defterindeki tüm hesapların 6 Nisan tarihine kadar olan kısmı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" şeklinde yazı astı.
"İSMİNİN SÖYLENMESİNİ İSTEMEDİ"
Olayın geçtiğimiz günlerde yaşandığını kaydeden Kemal Çankaya bu durumu memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Sabah dükkanımı açtım, temizliğimi yaptım ve oturdum. O anda genç bir vatandaş geldi. Oturdu, bir çay kahve içtik. 'Veresiyen var mı' diye sordu. Ben de 'tabi ki var' dedim. Burası bir mahalle ve ben buranın en eski bakkalıyım. 'Defterdeki borçları hesap edelim mi' dedi. İkimiz birlikte hesapladık, bir saat sürdü. Toplamını aldı, hesabı ödedi ve çıktı gitti. Asla isminin söylenmesini istemedi. Ödenen miktar ise 10 bin liranın üzerinde" dedi.
"VATANDAŞ ONA MİNNETTAR"
Müşterilerinin bu duruma oldukça sevindiğini bildiren Çankaya, "Müşterilerden daha fazlası, halk sevindi. Gelen geçen okuyor ve bunun çok iyi olduğunu söylüyor. Mahallemiz adına bundan dolayı gurur duyduk. Baba bir adam olduğunu söyleyenler var. 'Kim bu' diye de soruyorlar orası bizde gizli kalıyor. Vatandaş ona minnettar" şeklinde konuştu.
"MEMLEKETTE BÖYLE İNSANLAR DA VARMIŞ"
Uşak'a 10 yıl önce geldiğini ve 8 yıldır söz konusu bakkaldan alışveriş yaptığını dile getiren Süleyman Akgün, "Bazen paramız olmuyor deftere yazdırıyoruz. Hayırsever bir vatandaş gelmiş herkesin borcunu kapatmış. Allah bin kere razı olsun, demek ki bizim memleketimizde böyle insanlar varmış. Ne mutlu bize, böyle insanlar olduğu sürece" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şoke eden görüntü! Bunu nasıl yaptınız?
- Bir köye daha karantina!
- Başhekim virüse karşı savaşı nasıl kazandı?
- Türk bilim insanları başardı! O ilaç sentezledi
- THY kaptan pilotu korona nedeniyle vefat etti
- Dev gemi İstanbul Boğazı'nda...
- Görüntüler o ilden! Polis böyle kapattı
- Müge Anlı ihtiyaç sahiplerine umut oldu
- Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
- Rakamlar böyle devam ederse...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? SMS kodu ile maske nasıl alınacak? E-Devlet maske siparişi nasıl verilir?
- Ücretsiz izin maaş başvuru nasıl yapılır? Maaş ne zaman yatar? Ücretsiz izin maaşı ne kadar? Şartlar nedir?
- Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? 13 Nisan canlı altın fiyatları
- CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları nasıl öğrenilir? Vakıfbank 10000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?
- Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası kredi ne zaman yatar?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Swap nedir, ne demek? Swap limiti nedir? BDDK bankaların swap limitlerini kıstı!
- 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?