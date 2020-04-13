13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türk bilim insanları koronavirüse karşı kullanılan sıtma ilacı "klorokin"i sentezledi

Türk bilim insanları koronavirüse karşı kullanılan sıtma ilacı "klorokin"i sentezledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
ABONE OL
TÜRK BİLİM İNSANLARI BAŞARDI! O İLAÇ SENTEZLEDİ

tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi. ODTÜ Üyesi Doç. Dr. , "Tamamen basit başlangıç maddelerinden 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık" dedi.

ODTÜ Üyesi Doç.Dr. , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllarda aktivitesi bulunan klorokinin sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyledi.

DENEYSEL ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI ANLATTI

Pek çok ülkede Kovid-19 tedavisi için daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Akdağ, bunun üzerine bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

"KLOROKİN SENTEZLEDİK"

Doktora öğrencisi Gizem Ünay, yüksek lisans öğrencileri Doruk Baykal, Berçin Asya ve Umut Aydemir'le birlikte gönüllü olarak klorokin sentezlemek için çalışmaya başladıklarını bildiren Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle klorokinin yapısını inceledik. İçindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttük. Tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık. Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarımızda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezledik. Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı."

"BAŞARIYA ULAŞMIŞ OLMAKTAN OLDUKÇA MUTLUYUZ"

Doç. Dr. Akdağ, klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunduğuna işaret ederek, "Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz." dedi.

Son dakika: Adalet Bakanlığında koronavirüs zirvesi SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞINDA KORONAVİRÜS ZİRVESİ
Ekvador'da koronavirüs krizi! Evlerden 700'den fazla ceset toplandı EKVADOR'DA KORONAVİRÜS KRİZİ! EVLERDEN 700'DEN FAZLA CESET TOPLANDI
THY kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle vefat etti THY KAPTAN PİLOTU MEHMET ALİ KILIÇ KORONAVİRÜS NEDENİYLE VEFAT ETTİ
CANLI HARİTA! Türkiye il il koronavirüs vaka sayısı! Kaç kişi öldü? 13 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu CANLI HARİTA! TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI! KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? 13 NİSAN SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA