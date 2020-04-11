Son dakika: Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı

Son dakika haberi... Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Piyalepaşa Bulvarı'ndaki bir benzinliğin önünde yol kontrolü yapan polis ekiplerine ateş açıldı. Polis ekiplerinin anında karşılık verdiği olayda, 2 polis memuru yaralandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan da yaralı olarak yakalandı.

Çevredeki hastanelere sevk edilen ve tedavi altına alınan polis memurları ve saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve saldırının nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.