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Polis söyledi mahalleli dinledi! Koronavirüs günlerinde ücretsiz halk konseri |Video

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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KORONA GÜNLERİNDE ÜCRETSİZ HALK KONSERİ

'da, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. ‘Evde kal’ çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, koronavirüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Polis söyledi mahalleli dinledi! Koronavirüs günlerinde ücretsiz halk konseri |Video POLİS SÖYLEDİ MAHALLELİ DİNLEDİ! KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ÜCRETSİZ HALK KONSERİ |VİDEO

"EVDE KAL TÜRKİYEM"

'Evde Kal' anonsunu şarkı söyleyerek yapan polis memuru İbrahim Vatansever'in moral veren anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Polis aracından, "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halkı uyaran polis ekiplerine vatandaşlar alkışlarla cevap verdi.

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