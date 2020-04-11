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Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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TARİHTE EL-BAHRÜD-DAHİLİ, BAHRÜ'R RUM, BAHRÜL MAĞRİB, BAHRÜ'Ş ŞAM, BAHRÜ'L EFRENC ADLARIYLA ANILAN DENİZ HANGİSİDİR?

Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir? Kim Olmak İster 11 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Karadeniz

B: Akdeniz

C: Kızıldeniz

D: Hazar Deniz

CEVAP: AKDENİZ

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