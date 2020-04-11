İletişim Başkanlığından "sokağa çıkma yasağı" ile ilgili yeni paylaşım

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 30 il ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın yardımına ise sosyal destek grupları, valilikler ve yerel yönetimler koştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi sosyal medya hesabı üzerinden ise bir mesaj yayımladı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 30 il ve Zonguldak'ta geçerli olmak üzere 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın yardımına ise sosyal destek grupları, valilikler ve yerel yönetimler koştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda meslek liselerinin önemine dikkat çekti. Atlun'un "Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." notuyla yaptığı paylaşım vatandaşlardan tarafından etkileşim aldı.