MHK'dan penaltı itirafı! Trabzonspor - Başakşehir maçında...
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçında bordo-mavili ekibin net penaltısı verilmemişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp pozisyonla ilgili olarak şunları söyledi: Başakşehirli Skrtel’in Nwakaeme’yi formasından çekip indirmesi çok net bir penaltı ve sarı kart. VAR buna müdahale etmeliydi.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşılaştığı maçta bordo-mavili takımın net bir penaltısı verilmemişti. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp pozisyonla ilgili olarak şunları söyledi: Başakşehirli Skrtel'in Nwakaeme'yi formasından çekip indirmesi çok net bir penaltı ve sarı kart. VAR buna müdahale etmeliydi. | Fotomaç özel haberler...
Fotomaç yılın gazeteciliğine imza atıyor ve Trabzonspor'un hakkının yendiğini belgesiyle açıklıyor...
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor- Başakşehir maçında büyük bir hakem faciası yaşanmış, bordo-mavililerin net penaltısı verilmemişti. Hakem Fırat Aydınus, Skrtel'in ceza alanı içinde Karadeniz devinin Nijeryalı sol kanadı Nwakaeme'yi formasından çekerek düşürdüğü pozisyonu 'es' geçerek net penaltıyı vermemiş, VAR hakemi Mete Kalkavan da Aydınus'u uyarmamıştı. Ardından bordo-mavili yönetim ve taraftarlar hakemlere sert tepki göstermişlerdi. İşte bu tepkinin ne kadar haklı olduğu bizzat MHK'nin içinden teyit edilmiş oldu.
İKİNCİ KEZ İTİRAF ETMİŞ OLDU
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in onayıyla hakemler icin hazırlanan eğitim paketinde pozisyon için net penaltı ve sarı kart yorumu yapıldı. MHK aynı zamanda VAR hakeminin maçın hakemine, bu tip abartılı formadan çekme pozisyonlarında mutlaka müdahale etmesini beklediklerini ifade etti. Hatırlanacağı gibi ligin 16 .haftasında oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kartal'ın verilmeyen penaltıları için hakemi haksız bulan ve bunu kamuoyuyla paylaşan MHK Başkanı Alp, bu sezon ikinci kez bir takımın net penaltısının verilmediği yönünde itirafta bulunmuş oldu.
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