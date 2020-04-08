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Kırıkkale’de bir köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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KIRIKKALE’DE BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

’nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Delice İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunun 07 Nisan 2020 tarih ve 07 sayılı kararı gereğince; Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İlimiz Delice ilçesine bağlı Büyükafşar Köyünün, 08.04.2020 tarihi saat 00:00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir. İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz, lütfen Evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil; belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan; bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım."

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