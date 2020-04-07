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Haberler Galeri Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya hakkında bilgi veren Bakan Koca'nın basın toplantısında açıkladığı Türkiye'nin koronavirüs haritası dikkat çekti. Türkiye'nin koronavirüs haritasında test sayıları ve vakalar da açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 23:26
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Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya hakkında bilgi veren Bakan Koca'nın basın toplantısında açıkladığı Türkiye'nin koronavirüs haritası dikkat çekti. Türkiye'nin koronavirüs haritasında test sayıları ve vakalar da açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası...

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Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

-Mavi renk: Yapılan testler
-Mor renk: İkinci test
-Yeşil renkl: Pozitif vaka
-Kırmızı renk: Ölüm

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Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Can kayıplarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı

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Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımı

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Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı