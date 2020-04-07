Türkiye'nin koronavirüs haritası Bakan Koca tarafından paylaşıldı! İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Sakarya hakkında bilgi veren Bakan Koca'nın basın toplantısında açıkladığı Türkiye'nin koronavirüs haritası dikkat çekti. Türkiye'nin koronavirüs haritasında test sayıları ve vakalar da açıkladı. İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası...