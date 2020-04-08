İdlib'de Türk İHA'sı dolunayın önünden geçerken görüntülendi
Ateşkes için İdlib semalarında uçak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı, dolunayın önünden geçerken görüntülendi. Türk İHA'sının görüntüsü büyük beğeni topladı.
Suriye'de ateşkes gözlemi için İdlib semalarında uçan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı (İHA), dolunayla görüntülendi.
Türk İHA'sı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes için gözlem faaliyeti yürüttüğü sırada, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.
İHA, dolunayın önünden geçerken objektife takıldı.
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